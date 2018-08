h up entrepreneurs inaugure une nouvelle délégation régionale en région Grand Est !

L’association h up entrepreneurs (anciennement UPTIH[1]) est le 1er et seul réseau d’entrepreneurs en situation de handicap en France. En partenariat avec l’agence de conseil en création d’entreprise Vecteur, l’inauguration de sa délégation régionale Grand Est aura lieu le Vendredi 6 Juillet 2018 à 11h30, au 48 rue Franklin à Mulhouse.

Qu’est-ce que h up ?

H’up entrepreneurs est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général qui a pour but de représenter et d’accompagner les créateurs ou entrepreneurs administrativement reconnus handicapés, ou fragilisés pour raisons de santé.

H’up accompagne ces entrepreneurs dans l’ensemble de leurs démarches (création, développement, pérennisation d’activité) et les représente sur un plan national et politique.

Ses objectifs :

accompagner les créateurs et les entrepreneurs en situation de handicap ou fragilisés pour raisons de santé, grâce à notre réseau de 180 coachs ou experts projet bénévoles en activité pour éclairer leur démarche et accélérer leur succès

développer une communauté d'entrepreneurs pour faire émerger une vision innovante de l'entrepreneur handicapé et des solutions collectives (législatives, financières, assurantielles, etc.)

Et qu’est-ce que Vecteur ?

Vecteur est une agence de conseil en création d’entreprise, créée en 1995. Elle a pour vocation d’accompagner, former les créateurs ou repreneurs d’entreprise du Haut-Rhin et suivre les entreprises nouvelles (environ 300 créations d’entreprise accompagnées par an). Dans le cadre d’une convention avec l’AGEFIPH[2], Vecteur accompagne la création de 50 entreprises par an par des travailleurs handicapés.

Un partenariat étroit avec l’agence de conseil en création d’entreprises TEMPO, agence à la vocation similaire, permet de couvrir également le Bas-Rhin.

Pourquoi ce partenariat ?

Avec son projet d’essaimage « Scale h’up », l’ambition de h’up entrepreneurs est de créer et structurer un réseau national de structures locales d’accompagnement et de représentation des Travailleurs Indépendants Handicapés, dans 6 régions d’ici à 2020. Projet qui suit son cours, puisqu’une délégation a déjà été ouverte en octobre 2017 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Aujourd’hui, h’up entrepreneurs s’associe à l’agence de conseil en création d’entreprises Vecteur, pour ouvrir une nouvelle délégation en région Grand Est. Ce partenariat permettra de construire ensemble un réseau fort au service des entrepreneurs handicapés, à l’échelle du territoire national (métropolitain et ultra-marin).

Cette délégation régionale de représentation et d’accompagnement est un point d’informations pour les entrepreneurs en situation de handicap de la région Grand Est, mais aussi un pôle d’accompagnement au niveau technique, méthodologique et humain pour accompagner les créateurs ou les entrepreneurs déjà installés en situation de handicap..

Et après, quelles perspectives pour h up ?

L’inauguration de la délégation régionale Grand Est est une belle avancée pour le développement de h up entrepreneurs, qui compte poursuivre son déploiement en région. Prochaine étape : les régions Hauts-de-France et Centre-Val de Loire probablement en 2019 !

Actualité du moment : entrepreneurs handicapés, inscrivez-vous aux Trophées h’up ! D’ici là, h’up organise pour la première fois les Trophées h up entrepreneurs, sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, président de la République. A travers la remise de 4 Trophées, ce sont les près de 75 000 entrepreneur(e)s français(es) qui seront mis à l’honneur. Une première édition qui vise à révéler et récompenser 4 parcours entrepreneuriaux hors du commun. Entrepreneurs en situation de handicap, candidatez jusqu’au 31 août 2018 ! Partenaires, n’hésitez pas à nous contacter ! Vous pourrez trouver toutes les informations sur h-up.fr/trophees.

[1] Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés

[2] Association de Gestion de Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées