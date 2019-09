H+ Sport : Soutenir la pratique du sport avec un handicap

Club des Partenaires H+ Sport : Soutenir la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap

Le Club des Partenaires H+ Sport, à l’initiative et en collaboration avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CROS et les deux ligues régionales Sport Adapté et Handisport, a pour objectif de soutenir la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap sur tout le territoire.

Un club d’entreprises engagées

Le Club des Partenaires H+ Sport a été créé dans le cadre de la Grande cause régionale 2018 « Sport et Handicap ». Il réunit des entreprises privées, des associations et des fondations pouvant concrètement soutenir la pratique sportive des personnes en situation de handicap. En intégrant l’ensemble des partenaires dans une même dynamique, le Club valorise l’engagement des entreprises et leur propose un terrain d’échanges. Le fonctionnement du Club est assuré par les Ligues Auvergne-Rhône-Alpes Handisport et Sport Adapté, soutenues par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Découvrez tous les projets à soutenir !

Sur le site https://partenaires-sport-handicap.fr/ découvrez le catalogue des projets en ligne conçu pour valoriser les projets et événements régionaux, ouverts au financement : sportifs et équipes du territoire, formation des encadrants, projets Sport Santé, structures référentes du territoire, événements sportifs. Si vous souhaitez devenir partenaire, il vous permettra de vous positionner dans l’action de votre choix.

Que signifie devenir partenaire ?

Le club s’est doté d’un fonctionnement très ouvert et n’impose pas de sommes d’argent ou de prestations à fournir obligatoirement. Toute l’intelligence de ce club réside dans le fait que les partenaires donnent ce qu’ils souhaitent dans la mesure de leurs moyens. Cela peut s’illustrer par une série de photocopies pour un événement, en passant par un don de matériel sportif du plus simple au plus important, d’achats de billets de train, de nuits d’hôtel, d’une vidéo de promotion pour un athlète, mais aussi par du sponsoring financier pour aider un ou plusieurs sportifs. Il est aussi possible de dédier des sommes ou des prestations à un événement en particulier, c’est totalement libre et ouvert, l’essentiel est de faire quelque chose qui contribue au bon fonctionnement de l’une des ligues ou de sportifs en particulier.

Les dons sont répartis entre la ligue handisport et la ligue du sport adapté, c’est une autre preuve d’intelligence de ce dispositif qui ne privilégie par une ligue plus qu’une autre, sauf demande expresse du partenaire.

Le saviez-vous ?

La « Loi Aillagon » du 1er août 2003, relative au mécénat, permet aux entreprises et aux particuliers de déduire respectivement 60 % et 66 % de leurs dépenses de mécénat de leurs impôts, sous certaines conditions.

Contacts :

Ligue AuRA Sport Adapté

Emmeline COMTE

06 60 18 69 12

Ligue AuRA Handisport

Emmanuelle THOMAS

06 26 25 40 09

En photo : Les membres du Club des Partenaires H+ Sport, parmi lesquels Rudi Van Den Abbeele, vice-président de la Fédération Française Handisport, en bas à gauche ; Laurent Wauquiez, président de la région AUVRA, au centre ; et Sandrine Chaix, conseillère spéciale déléguée au handicap pour la région AUVRA, à droite.