H-24 avant le top départ des 20es Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport

Le CREPS de Talence (Gironde) sera le théâtre de la plus grande manifestation destinée aux jeunes handicapés moteurs et sensoriels du mercredi 1er au samedi 4 juin. Le coup d’envoi des 20es Jeux Nationaux de l’Avenir sera donné demain à 18h30 lors d’une cérémonie d’ouverture à la hauteur de l’évènement.

Sous l’égide de la Fédération Française Handisport, et organisés par les comités handisport d’Aquitaine et de Gironde, les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport 2011 promettent quatre jours d’effervescence sportive. Cette année 56 délégations de France métropolitaine et d’outremer ont répondu présents pour quatre jours de compétition sportive et d’animations à l’image des Jeux Paralympiques !

Ce rendez-vous incontournable et très attendu permet aux jeunes sportifs de 10 à 20 ans de participer à 460 épreuves dans 15 disciplines sportives comme l’athlétisme, la natation, le basket-fauteuil, le tir sportif pour le plus grand plaisir des 700 participants.

Une édition exceptionnelle

L’édition 2011 innove par son engagement éco-responsable, initiative prise par le comité d’ organisation dans un souci de respect de l’ environnement.

D’incroyables talents se sont donnés rendez-vous à Talence pour célébrer cette manifestation phare du mouvement handisport. Au programme : cérémonie d’ ouverture le 1er juin à 18h30 en présence du rappeur Marseillais L’Algérino, parrain d’honneur de l’ évènement, ainsi que de nombreux artistes comme le chanteur Abdi ou encore la troupe d’ acrobates du Cri de la Carpe, le défilé des délégations, le serment des athlètes, l’arrivée de la flamme… . Les 2 et 3 juin deux concerts privés du groupe cubain Taïnos et de la Selesao (Afrikan New Style) rythmeront ce grand rendez-vous.

A cette occasion, le village des jeux, au coeur du CREPS, proposera de multiples animations (escalade, simulateur de vol, atelier graffiti), et des démonstrations sportives animées par Romain Noble (escrime), Damien Tokatlian (escrime), Eztitxu Vivanco (natation), Yann Nouard (natation), Sami El Gueddari (natation), Marie Bochet (ski alpin), Fabrice Meunier (tir sportif) et Magali Lagorce (foot fauteuil), figures emblématiques des Jeux Paralympiques de Pékin et de Vancouver et pour la plupart, champions de la région Aquitaine