Gym en fauteuil roulant : Des exercices à faire chez soi avec un handicap

Faire de l’exercice chez soi pendant le confinement lié au coronavirus : Un guide et des vidéos pour pratiquer la gym en fauteuil roulant ou avec un handicap

Pas toujours facile de faire de l’exercice pendant cette période de confinement due à l’épidémie de coronavirus, et encore plus si vous êtes en fauteuil roulant. Toutefois, faire de la gym en fauteuil roulant reste possible en prenant les précautions nécessaires. Le livret-dvd « Gym douce en fauteuil roulant » vous propose de nombreuses astuces pour faire de l’exercice tout en restant dans votre fauteuil. De nombreuses vidéos sont également disponibles.

Le livret-dvd « Gym douce en fauteuil roulant » propose des exercices

Le livre-Dvd “Gym douce en fauteuil” expose, à travers 56 pages, et d’une façon claire et précise:

– Les origines et caractéristiques des gymnastiques dites “douces ».

– Des conseils de pratique pour les particuliers et les professionnels.

– Les capacités conservées et développées grâce à la gym douce à savoir mobilité articulaire, force, souplesse, coordination, respiration, relaxation et automassage. Le livret-dvd propose de pratiquer cette discipline de manière autonome tout en étant encadré grâce à une séance complète filmée et guidée par l’auteur. Le DVD, d’une heure, peut être utilisé en entier ou par région anatomique: travail des abdominaux, des cuisses, des bras, du dos… Ce livret-dvd est disponible en librairie, sur la boutique en ligne de l’éditeur : ellebore.com et sur le site de la Fnac.

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage ici: http://www.ellebore.com/gym-douce-en-fauteuil-roulant_135_278.html

Des vidéos accessibles gratuitement en ligne pour faire des exercices en fauteuil ou sur une chaise

On peut également trouver sur la toile différentes vidéos qui proposent des exercices adaptés à réaliser chez soi, en fauteuil roulant ou sur une chaise. Ces exercices peuvent ainsi être pratiqués par des personnes en situation de handicap mais aussi par d’autres personnes qui voudraient partager la séance. Cela peut notamment vous permettre de faire de la gym en famille, entre colocataires ou en couple.

Nous en avons répertorié quelques unes, mais cette liste n’est pas du tout exhaustive. Donc n’hésitez pas si vous souhaitez également partager vos liens, ou même, créer vos propres vidéos !

Séance de gymnastique douce sur une chaise

Gym douce assise pour travailler le haut et le bas du corps selon les possibilités de chacun

Exercices de musculation du tronc pour les personnes tétraplégiques

Exercices de fitness Trekfit avec un élastique :

Développé

Rameur

Extension lombaire

Et pour les plus téméraires, la chaîne Muscles Madness !