La poursuite d’activités a une influence très bénéfique sur le comportement et le développement des possibilités de toute personne ayant un handicap. La gym douce, solution privilégiée pour favoriser la conscience de soi et équilibrer la tonicité, s’avère également un excellent vecteur de communication.

En effet, si la prise de conscience corporelle, la connaissance de son corps et le maintien des capacités physiques sont importants, c’est avant tout la relation, le plaisir d’échanger et le jeu qui sont le moteur du développement de soi. Après un rappel des connaissances théoriques, l’objectif recherché consiste à développer des séances cohérentes construites autour de 400 exercices ludiques aux objectifs bien définis : adresse et coordination, équilibre, mobilité articulaire, souplesse, renforcement musculaire et tonification, communication motrice et sociabilisation, conscience du corps et affinement sensoriel, mémorisation. Chaque exercice est présenté très clairement par des consignes précises et de nombreux dessins didactiques. Ce manuel résolument pratique, exhaustif et pragmatique, répond aux attentes de toute personne souhaitant mettre en place une activité d’entretien spécialement adaptée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Gym douce pour les personnes handicapées (ou à mobilité réduite), Jacques Choque et Olivier Quentin Editions Amphora Sports, 240 pages.