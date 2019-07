Gym douce femme enceinte : Bien vivre sa grossesse

Réalisé par Pascaline et Jacques Choque, éducateur sportif et professeur de yoga-relaxation, l’ouvrage “Gym douce femme enceinte” présente différents exercices et donne de nombreux conseils pour garder le contrôle de son corps pendant la grossesse.

« Bien vivre sa grossesse et préparer son accouchement », c’est ce que vous propose l’ouvrage « Gym douce femme enceinte » à travers une centaine d’exercices. Au fil des pages, il vous invite ainsi à pratiquer quotidiennement une gymnastique tout en douceur pour vivre au mieux votre grossesse et préparer le moment de l’accouchement.

En plus d’exercices de souplesse et de renforcement musculaire, il contient des séances conçues pour répondre aux besoins spécifiques de la femme enceinte : prendre conscience de son corps et bien vivre les modifications liées à la grossesse ; donner de la mobilité au bassin ; bien placer sa respiration ; se relaxer et se détendre. Il fait également le point sur les petits gestes du quotidien pour : préserver son corps, adopter les bonnes postures, stimuler sa circulation sanguine et gérer son stress.

Pour faciliter la pratique, ce livre est également accompagné d’un diaporama proposant une séance de gym douce complète. Pour chaque exercice, retrouvez ainsi les photos des mouvements à réaliser, des indications pour bien placer sa respiration et le nombre de répétitions conseillé.

« Gym douce femme enceinte », Pascaline Choque, Jacques Choque, éditions Ellebore, 140 pages.

Photo : Pascaline et Jacques Choque.

