Guide touristique handicap : Handi’tour vous accompagne

C’est après avoir constaté une forte demande des personnes en situation de handicap et des seniors ne pouvant pas accéder aux voyages et loisirs sans une tierce personne, que Marie Fournier, guide-accompagnatrice a décidé de créer l’entreprise Handi’TourGuide, qui propose un service d’accompagnement personnalisé aux loisirs et aux voyages.

Handi’Tour Guide vous accompagne dans vos projets de loisirs : une guide touristique handicap à votre service

« En tant que guide-accompagnatrice auprès d’un public en situation de handicap, j’essaie de réaliser les rêves de chacun. Comme faire découvrir des nouveaux horizons au Canada avec un jeune adulte atteint de la trisomie 21 ou bien l’Israël avec une personne non voyante ou accompagner une personne à mobilité réduite pour participer à une émission TV en tant que spectateur à Paris ou tout simplement aller à un opéra avec une dame de 92 ans… commente-t-elle. Une initiative qui je l’espère sensibilisera les professionnels du tourisme sur l’accessibilité et permettra de dépasser les préjugés sur le handicap ».

Ainsi Handi’TourGuide propose :

– Un accompagnement sur mesure des personnes atteintes d’un handicap (moteur, mental, visuel et auditif) qui auraient besoin d’être accompagnées tout au long de leurs vacances (en France et à l’étranger), loisirs ou sorties culturelles.

– Une aide et des recommandations pour organiser une sortie ou un voyage. Avant chaque accompagnement Handi’TourGuide prépare les voyages ou les sorties en proposant des recommandations en fonction des besoins et souhaits de la personne (trouver des hébergements, des transports, des événements culturels, des conseils administratifs sur les visas…).

« Mon rôle c’est autant de trouver des lieux accessibles (hébergements, transports…) mais aussi de faire comprendre à des professionnels du tourisme et la culture que sans accompagnateur certaines personnes avec des besoins spécifiques ne peuvent pas avoir accès à la culture, aux loisirs et aux vacances », ajoute Marie Fournier.

Plus d’infos sur Handi’tour guide – guide touristique handicap: http://handitourguide.com/