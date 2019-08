Guide touristique de Saint-Omer pour PMR

Découvrir la richesse culturelle audomaroise quand on est handicapé, c’est possible ! La ville se prépare aux journées tourisme et handicap des 21 et 22 mars prochains. A cette occasion, elle a conçu un guide, édité avec l’Office de Tourisme. Cette toute nouvelle brochure propose un circuit en centre-ville pour les personnes à mobilité réduite accompagnées. Elle a été réalisée avec l’association des paralysés de France. Il ne s’agit pas d’adapter des équipements pour l’accueil de fauteuils mais pour l’instant juste de garantir aux handicapés une promenade pas trop compliquée et de leur indiquer les principales difficultés. Ce circuit fait 2.4 km. La brochure est disponible à l’office de tourisme de St Omer