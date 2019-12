Projet collaboratif : Les clefs en 40 étapes pour le réussir

Réussir un projet collaboratif : 40 étapes avec la méthode « Explorateur économico-social »

Destiné aux équipes de toute taille, des start-up naissantes aux grands groupes internationaux, en passant par les associations locales, les artisans ou les collectivités territoriales, cet ouvrage propose des conseils concrets pour permettre à qui le souhaite de mener à bien un projet collaboratif et/ou collectif.

À travers la méthode « Explorateur Économico-Social », les principales difficultés susceptibles d’intervenir dans la vie d’un projet collaboratif sont ainsi évoquées et décortiquées, tandis que 40 étapes importantes sont passées en revue de manière ludique et illustrée : textes, dessins, sketchnotes et documents accessibles en ligne.

« Chaque jour, les humains imparfaits, passionnés et en quête de sens rêvent de projets pour impacter le monde. Ils doivent répondre à des questions cruciales : sur quoi concentrer leurs efforts, par où commencer, que donnera leur idée dans la vraie vie, est-ce que ce projet va réelle- ment changer le monde, en sont-ils capables, comment financer l’infinançable, etc. ? Le parti pris des auteures est simple : une idée, une équipe, un problème à résoudre, beaucoup de sens et de valeurs, des tripes bien accrochées et un processus ludique et graphique qui permet à toute personne qui souhaite se lancer un défi, un projet, de passer rapidement à l’action, sans y laisser des plumes ! ».