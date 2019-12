Guide Pratique proposé gratuitement par la Mutuelle Intégrance

La mutuelle intégrance édite régulierement des « guides pratiques » afin de répondre au mieux à son rôle de compagnon de rute des personnes handicapées. En effet, face à la complexité de la législation, la mutuelle élabore des guides qui visent à informer les personnes handicapées de leurs droits. Après les Fiches Pratiques sur la loi du 11 février 2005 ; la mutuelle propose aujourd’hui « les fiches Pratiques sur la réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007 ».

La loi du 5 mars 2007 portant sur la réforme de la protection juridique des majeurs est entrée en application le 1er janvier 2009. Elle constitue une étape importante pour les personnes concernées, leurs famille et l’ensemble des professionnels du secteur tutélaire. A ce jour, plus de 700.000 personnes en France bénéficient d’une mesure de protection juridique.

Présenté sous forme de fiches synthétiques et thématiques, ce « guide Pratique » s’organise en 4 grandes parties :

– Les mesures de protection juridique

– Les acteurs de la protection juridique

– Etendu de la protection

– Les mesures d’accompagnement

Un lexique des termes juridiques termine le guide pour une meilleure compréhension du lecteur.

« Les fiches Pratiques de la Mutuelle Intégrane sur la réforme de la protection juridique de majeurs du 5 mars 2007 » est un document indispensable et inédit destiné à tous les porganismes, acteurs du monde du handicap. Un outil qui aidera efficacement, les familles et les professionnels du handicap dans leur rôle de conseil auprès des personnes handicapées.

Pour obtenir un exemplaire gratuit par téléphone : 0969 320 325

Ou le consulter sur : www.integrance.fr dans l’espace « bibliothèque »