Guide pour les proches aidants : Un nouvel ouvrage édité “Pour les nuls”

“Les proches aidants pour les nuls” : La célèbre collections de livres propose désormais un guide pratique dédié aux proches aidants

Des conseils, des témoignages, des explications mises à jour sur les différents dispositifs existants, des éclairages sur les nouvelles législations… Voici un échantillon de tout ce que vous pourrez trouver dans ce guide pratique conçu à destination des proches aidants, qu’ils soient voisins, conjoints, parents, enfants, amis soutenant une personne âgée, malade ou handicapée. Une situation qui concernerait actuellement près de 11 millions de personnes en France.

Concilier vie personnelle et professionnelle avec une mission d’aidant

Richement illustré, ce guide se présente ainsi sous la forme d’un livre pratique qui propose de mieux connaitre ses droits, d’obtenir des astuces pour mieux concilier vie personnelle et professionnelle avec une mission d’aidant, et de s’informer sur les aides existantes pour pouvoir en bénéficier plus facilement.

Pour ses auteurs, Jean Ruch, aidant familial et codirigeant de Familles Solidaires, association créant des habitats inclusifs contre la perte d’autonomie, et Marina Al Rubae, aidante pour ses parents sourds, il est nécessaire de reconnaître ce travail silencieux de millions d’individus pour sortir de la solitude et éviter la charge mentale qui pèsent sur les proches aidants. Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec le Comité national Coordination Handicap (CCAH).

“Les Proches aidants pour les Nuls” de Jean Ruch et Marina Al Rubae, First éditions, 240 pages, 11,95 euros.

