Guide Handitourisme de la France accessible voyager l’esprit libre

Que vous aimiez partir en week-end, en vacances, en voyage à la mer, à la montagne, en solo, entre amis ou en famille, vous trouverez, dans cette nouvelle édition du guide Handitourisme de la France accessible, une large sélection de conseils et d’informations pour vous accompagner avant et pendant votre prochain voyage.

Dans une première partie, le guide Handitourisme vous donne des conseils pour préparer votre voyage. Vous y trouverez de nombreuses adresses utiles, la liste de démarches à effectuer avant votre départ, des conseils pratiques sur les assurances, mais aussi sur les modes de déplacement, la santé, l’argent. Que vous partiez seul ou en groupe, tout l’aspect pratique est là. Le petit plus, des témoignages de-ci de-là de quelques handi-voyageurs ou pionniers de l’handi-tourisme qui vous aideront à mieux choisir votre voyage.

Dans la seconde partie, le guide Handitourisme vous plonge au cœur de la France accessible pour tous. Que voulez-vous ? Quand, où et comment ? Le Petit Futé a une fois encore, essayé de recenser ici le meilleur des endroits accessibles. Des Hauts-de-France à la Provence-Côte d’Azur, en passant par le Grand Est, la Nouvelle Aquitaine, la Bourgogne – Franche-Comté sans oublier la région Auvergne – Rhône-Alpes, la Corse, la Bretagne, les Pays de la Loire, l’Île de France et l’Occitanie, Le Petit Futé vous guidera cette année encore grâce à une sélection rigoureuse d’adresses pour vous informer, vous loger, vous restaurer mais aussi vous amuser… Bref, pour partir où vous le souhaitez dans les meilleures conditions possible.

Handicapé moteur, mental, aveugle, sourd ou muet, pour chacun, partir en voyage peut s’avérer être un véritable casse- tête. Rien n’est jamais comme à la maison. Mais grâce aux conseils de cette nouvelle édition du Petit Futé du guide Handitourisme et aux différents moyens existants aujourd’hui, il est désormais possible de sortir de sa zone de confort et de se dépasser en toute sécurité !

Ce guide n’a pas la prétention d’être une liste exhaustive des références en matière de handicap, mais donne un maximum de bonnes adresses et lieux accessibles. L’occasion également de remercier les hôteliers, restaurateurs et autres personnes qui continuent d’améliorer l’accessibilité et donc la liberté, votre liberté !

A NOTER : Suite à la Directive européenne relative à l’accessibilité des biens et des services, ce guide, dans sa version numérique native, est accessible aux lecteurs en situation de handicap via différentes services et/ou plateformes le proposant sous différents formats adaptés via réseaux spécialisés, associations, bibliothèques, etc.

