Guide handicap psychique pour les malades et aidants de Seine et Marne

Un guide handicap psychique, vient d’être édité par le Département de Seine-et-Marne en collaboration avec l’UNAFAM*.

Un guide handicap psychique utile et pratique au quotidien destiné au malades seine-et-marnais et leurs aidants vient de sortir. Il a pour objectif de faire comprendre ce qu’est le handicap psychique, d’orienter les personnes concernées dans leurs démarches, leur besoin d’informations et leurs recherches en matière de soins psychiatriques dans le département.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, un Français sur 5 est touché par des formes de troubles psychiques aujourd’hui. Pour apporter une première réponse à l’apparition de la maladie, le Département de Seine-et-Marne, chef de file des solidarités, et l’UNAFAM de Seine-et-Marne (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) se sont associés pour réaliser cet ouvrage. L’objectif de ce guide handicap psychique : permettre aux personnes concernées d’être mieux intégrées dans la société et apporter des explications à leurs proches aidants. Le guide traite également de vie professionnelle, de ressources et de couverture sociale, d’hébergements adaptés ainsi que des mesures de protections administratives et juridiques existantes.

Disponible sur le site internet du Département, le guide l’est également sur demande auprès de la plateforme téléphonique du Département au 01 64 14 77 77, à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et dans les 14 Maisons départementales des solidarités (MDS) du Département.

Plus d’information sur sur le guide handicap psychique en Seine et Marne



*Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques

A lire aussi :

Traumatisme psychologique : Un récit pour mettre des mots sur la douleur

Une plateforme de répit pour les aidants du Var, portée par Ladapt