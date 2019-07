Guide FNATH du représentant des personnes handicapées dans les commissions d’accessibilité

La FNATH publie nouveau Guide de référence pour aider les personnes handicapées et leurs représentants à comprendre et appliquer la législation relative à l’accessibilité.

Réalisé par la FNATH, avec le soutien du Groupe La Poste, ce guide rassemble, explique et illustre l’ensemble de la législation relative aux établissements recevant du public, aux logements (bâtiments d’habitation collectifs et maisons individuelles) et à la voirie.

Il s’adresse aux représentants dans les commissions d’accessibilité et, au-delà, à toutes les personnes handicapées et l’ensemble des corps de métiers, parfois démunis devant l’ampleur de la réglementation. Pour tout commentaire, témoignage sur la mise en accessibilité ou pour se procurer le guide, il suffit d’envoyer un mail à accessibilite@fnath.com

Télécharger le Guide de l’accessibilité (complet)