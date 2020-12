Guide en ligne un guide sur le VIH et le sida

Listen to this article Listen to this article



A l’occasion du Sidaction 2010 (26, 27 et 28 mars), l’association Sidaction met en ligne un guide sur le VIH et le sida pour toutes les personnes, et notamment les journalistes, qui souhaitent aborder le sujet et saisir les enjeux d’aujourd’hui. Préfacé par Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine 2008 pour la découverte du VIH, ce guide est un outil pratique pour parler du VIH.

Parce que les médias sont des partenaires indispensables pour la lutte contre le sida,

Parce que l’épidémie à VIH est un sujet complexe, pas toujours facile à appréhender,

Parce que les idées fausses sur les personnes vivant avec le VIH sont trop fréquentes,

Sidaction lance la première version du guide « VIH, sida : comment en parler ? ». Ce guide sera actualisé et enrichi tous les ans.

Entre autres au sommaire :

– les témoignages d’Hélène Cardin et d’Eric Favereau, journalistes à France Inter et à Libération, spécialistes du VIH.

– En un clin d’œil : savoir l’essentiel, grâce à 8 pages de questions/réponses sur le VIH et l’épidémie… et sa couverture médiatique.

– Les mots pour le dire : 10 pages de conseils sur les termes à utiliser, parce que le choix des mots n’est pas anodin.

– des fiches thématiques synthétisant en 2 à 4 pages l’essentiel des informations sur la virologie, l’infectiologie, les traitements, la prévention et la réduction des risques, le dépistage…

– une partie retraçant les moments forts de 30 ans de lutte contre le sida.

– un glossaire et les chiffres essentiels de l’épidémie en France et dans le monde.

Disponible en version PDF, il sera téléchargeable sur www.sidaction.org à partir du 2 avril.