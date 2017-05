Guide emploi et handicap : Handi Cap ou pas Cap ?

« Entreprise, Handi Cap ou pas Cap ? », un guide emploi et handicap à destination des dirigeants

Édité par le Club Handicap & Compétences avec le soutien du MEDEF, ce guide emploi et handicap propose des conseils pratiques à l’attention des dirigeants et responsables de PME pour faire rimer emploi et handicap, propose de nombreux conseils et des informations pratiques sur le thème de l’emploi et du handicap.

Entre tableaux, chiffres et diagrammes, il illustre également les différentes situations possibles à travers des cas pratiques mettant en scène des salariés ou candidats en situation de handicap. Au sommaire : « Être cap, quels intérêts pour mon entreprise ? », « Handicap, de quoi parle-t-on ? », « À la suite d’un accident, Adrien se retrouve en situation de handicap. Quelles démarches lui conseiller ? », « Marianne a une maladie invalidante, quelles solutions pour son maintien dans l’emploi ? », « Et si je recrute une personne en situation de handicap, comment faire ? », « J’ai recruté Céline au sein de mon entreprise. Comment l’intégrer au mieux ? », « Le handicap au-delà des effectifs », « Autodiagnostiquez-vous. Quels sont les leviers pour faire progresser mon entreprise ? ».

Livret disponible auprès du Club Handicap & Compétences.

Pour plus d’informations sur ce guide emploi et handicap, rendez-vous sur le site : www.club-handicapetcompetences.fr