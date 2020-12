Guide du Routard de l’Alternant : L’insertion professionnelle vue autrement

Listen to this article Listen to this article





Le Guide Routard de l’Alternant accompagne les jeunes dans leur insertion professionnelle

Aider les jeunes dans leur insertion professionnelle et les encourager à s’informer sur l’alternance : Telle est la vocation du « Guide du Routard de l’Alternant », lancé par l’association Walt en partenariat avec Le Routard.

Comment s’organise une formation en alternance ? Comment la réussir ? Quelles sont les avantages de cette voie ? Comment fonctionne la mobilité des alternants ? Quels sont les droits et devoirs des alternants et de leurs employeurs ? Voici quelques-unes des nombreuses questions sur lesquelles se penche le guide.

Des informations et outils sur la formation, région par région

Ainsi, le Guide du Routard de l’Alternant comprend quatre grands chapitres :

– les fondamentaux de l’alternance (contrat, droits, salaire…) ;

– des outils utiles parmi lesquels une FAQ, des vidéos témoignages, des bons plans, accessibles via l’appli Hachette scan ;

– des conseils terrain pour booster la réussite de l’alternance ;

– des focus régionaux pour accompagner les alternants dans leur quotidien avec le référencement des CFA.

Le guide propose également de découvrir et de trouver, région par région, une offre de formation en alternance qui répondra aux besoins et attentes de chacun, et des bons plans pour faciliter le quotidien.

« De plus en plus proposée comme une alternative concrète, l’alternance constitue une véritable voie vers l’emploi durable qui ne cesse de séduire toujours plus de jeunes en quête des bases solides pour leur projet professionnel. En 2019, on a enregistré une hausse de 16 % du nombre d’alternants, tous contrats compris, par rapport à 2018 », précise l’association Walt.

« Le Guide du Routard permet de visiter un pays en vous donnant les lieux incontournables avec les itinéraires, ce Guide du Routard de l’Alternant doit dans une logique identique permettre à chacun de construire son parcours en alternance en connaissant les grands points de passage ainsi que tous les trucs et astuces », complète Yves Hinnekint, président de l’association.

« Guide de l’alternant », Le Routard, éditions Hachette, 480 pages, 9.90 euros.

Plus d’infos sur : www.guides-hachette.fr