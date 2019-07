Guide du handicap à l’usage des collectivités locales

Le CNFPT a élaboré un guide national sur le plan de formation afin d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la loi du 19 février 2007. En effet, l’instrument, mais surtout la démarche qu’il représente, assure la cohérence entre orientations générales de la collectivité en matière de formation et souhaits individuels des agents.

Il prévoit les actions retenues au titre du DIF*, prend en compte et articule les formations d’intégration, de professionnalisation, de perfectionnement, les préparations aux concours et examens, ainsi que les dispositifs tels que bilans de compétences ou la VAE. Ce guide constitue la synthèse des travaux engagés par les délégations régionales avec les collectivités depuis 2007 pour identifier les enjeux et les impacts de la réforme sur le plan de formation, imaginer des scénarios, expérimenter des démarches, élaborer des outils.

Adapter la démarche à la taille



Il s’adresse aux collectivités territoriales qui souhaitent mieux comprendre ce qu’est un plan de formation et désirent s’engager dans une démarche d’élaboration de plan de formation. Il ne cherche pas à figer le modèle mais propose des pistes. Chaque collectivité adaptera sa démarche suivant sa taille, son histoire, son contexte, son appartenance à un groupe inter-collectivités, ses moyens humains, ses outils de gestion de ressources humaines… Il propose au lecteur un accompagnement méthodologique, la démarche proposée se présentant comme un projet. A partir d’un état des lieux de la fonction ressource humaine dans les collectivités, plusieurs scénarios sont proposés ainsi que les démarches et outils possibles.