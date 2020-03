Guide du Calvados accessible : Ideal pour préparer vos vacances adaptées

Dans le guide du Calvados accessible, il existe un ensemble de sites, prestations ou services adaptés aux personnes handicapées moteur. Le guide du Calvados accessible du tourisme et des vacances adaptées présente l’ensemble de ces équipements; visités par un représentant de l’APF et considérés accessibles avec un certain degré d’autonomie.

Ce Guide du Calvados accessible vous aidera dans vos recherches et la préparation de vos séjour accessibles.

Contact :

Association des Paralysés de France

Délégation départementale du Calvados

52, rue Louis Robillard – 14000 Caen

Tél. : 02 31 35 19 40

E-mail : dd.14@apf.asso.fr