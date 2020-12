Guide des salariés aidants : Un ouvrage pratique de l’Agirc-Arrco

Listen to this article Listen to this article





Un guide pratique dédié aux salariés aidants

Répondre aux besoins d’informations des aidants en activité : C’est la vocation du « Guide des salariés aidants » lancé par l’Agirc-Arrco le 6 octobre dernier, à l’occasion de la Journée nationale des aidants.

Ce document rescence l’ensemble des services proposés par les caisses de retraite de l’Agirc-Arrco, soit plus d’une cinquantaine de solutions répertoriées. Objectif : simplifier la vie des aidants et leur permettre de poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions.

Concrètement, ce guide pratique et synthétique répond à l’ensemble des questions régulièrement posées par les salariés aidants : Quelles sont les aides existantes notamment d’ordre humain et financier ? Quelles solutions pour concilier une activité professionnelle et l’accompagnement d’un proche ? Quelles solutions de répit quand on a besoin de souffler ? Où trouver de l’information, de l’écoute, du soutien ?…

« Le secteur de la perte d’autonomie est réparti en une multitude d’acteurs (institutionnels, associatifs, etc.). C’est l’un des points soulevés par le rapport présenté le 14 septembre dernier par Laurent Vachey dans le cadre de la création du 5ème risque », explique Frédérique Decherf, directrice de l’action sociale de l’Agirc-Arrco. Cette situation complexifie la recherche d’informations et de solutions, d’autant que l’on sait que les aidants en activité ont peu de temps à y consacrer. C’est la raison pour laquelle, il nous est apparu essentiel avec l’ensemble de nos caisses de retraite de réaliser un nouvel effort de lisibilité pour le compte des assurés », ajoute-t-elle.

À découvrir sur : www.agirc-arrco.fr