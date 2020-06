Guide des établissements pour personnes âgées : l’Essone répond aux attentes des aînés

“Créer et adapter les lieux de vie” est l’une des priorités du schéma départemental en faveur des personnes âgées 2005-2010. Répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes et plus particulièrement aux besoins des Essonniens en leur apportant une solution d’accueil au plus près de leur lieu de vie ou de celui de leurs proches est une priorité forte de la politique départementale en faveur des personnes âgées. Aussi, afin d’accompagner les seniors et leurs proches dans leurs recherches pour trouver la solution la mieux adaptée à leurs besoins d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge, le Conseil général de l’Essonne vient d’éditer le “guide des établissements pour personnes âgées”.

Ce guide recense 148 établissements, tout mode d’accueil confondu : foyers logements, maisons de retraite, Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), Unités de Soins Longue Durée (USLD), Unités Alzheimer, maisons d’accueil temporaire.

De plus, afin de faciliter les recherches, ce guide précise chacune des prestations proposées par les établissements : animations, ateliers, soins médicaux spécifiques, accueil de couple, aménagement intérieur et extérieur,…

Le guide est disponible sur demande au 01 60 91 66 59 et téléchargeable sur essonne.fr

Pour mémoire, le Conseil général de l’Essonne a consacré en 2009 près de 90 M€ à la prise en charge des personnes âgées.