Guide de survie de la personne autiste

Comment identifier le profil sensoriel d’une personne autiste ?

Comment s’affirmer ?

Comment identifier la malveillance ?

Quelles sont les forces possibles d’une personne autiste ?

Comment concilier études supérieures et autisme ?

Toutes ces questions et bien d’autres sont traitées dans ce guide de la personne autiste qui aborde de très nombreux sujets.

Dans une perspective théorique et pratique, Jean-Philippe PIAT, lui-même autiste, livre ses techniques qui l’ont aidé a mieux vivre son autisme. La force de cet ouvrage est de dépasser l’expérience de l’auteur et ainsi proposer un outillage simple et cohérent pour les personnes autistes, les proches et les professionnels.

Jean-Philippe PIAT a été diagnostiqué au Centre Expert de Créteil a 37 ans, depuis lors, il n’a de cessé de proposer des ressources dédiées a l’autisme. Il a travaillé auprès d’un public autiste, d’abord comme professeur puis comme co-animateur de groupes d’habiletés sociales. Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité du blog AspieConseil, espace de techniques appropriées aux personnes autistes.

« Ce guide ne s’adresse donc pas qu’aux adultes Asperger. Il apportera, j’en suis sûr, un joli trousseau de clefs pour les parents d’enfants ou ados autistes, dans tout le spectre. » Laurent Savard, comédien, humoriste et père d’un enfant autiste.

Les thèmes abordés

Autisme : une cartographie nécessaire

Les fonctions exécutives

Habiletés sociales : l’apprentissage de la neuroty- pie a destination des autistes

La gestion de crise et le stress au quotidien

Guide de survie en société

+ De nombreux outils.

Auteur : Jean-Philippe PIAT

Format : 16 x 24 cm

Nombre de pages : 368 pages

Prix : 24.50 Euros

Contact presse et librairie : Julie Rodi Email : autismediffusion@orange.fr

Tel. 04.93.60.04.75 Site : www.autismediffusion.com