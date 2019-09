Lyon, le guide de l’offre culturelle pour personnes en situation de handicap

La Ville de Lyon conformément à la loi, s’est engagée dans une démarche d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Dans ce cadre, elle travaille sur tous les types de handicap, et peu à peu, l’ensemble des établissements recevant du public de la Ville, dont les établissements culturels, vont devenir 100% accessibles d’ici 2024 (sauf rares dérogations, liées aux contraintes de bâtiments classés au Patrimoine historique). Dans cette logique la ville met à disposition un guide de l’offre culturelle pour toutes les personnes en situation de handicap.

Ce guide est le résultat d’un important travail et d’une belle collaboration de presque deux ans au sein du Groupe de travail culture issu de la Commission communale pour l’accessibilité de la Ville de Lyon. C’est une collaboration entre les associations de personnes en situation de handicap, les institutions culturelles, les services de la Ville, les élu-es concernés…

La réflexion de ce groupe de travail s’est appuyée sur la Charte de coopération culturelle et l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) de la Ville qui structurent la mise en œuvre de la politique globale d’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie de la cité.

Ce « Guide de l’offre culturelle accessible de la Ville » est constitué de fiches techniques classées selon les domaines d’activités des structures : Bibliothèques, Musées et lieux patrimoniaux, Spectacle vivant, Enseignement artistique et culturel, Événementiel et Associations. Il est complété par un répertoire de définitions.

Il a fait l’objet d’une réflexion collective constante et d’une démarche collaborative avec les membres du groupe de travail qui ont validé son contenu, son architecture et ses formats.

La méthodologie de travail adoptée a débuté par une phase de test pour valider la méthode et les outils utilisés avant leur généralisation à l’ensemble des institutions culturelles et associations.

La ville de Lyon après avoir remporté l’Acces City Award il y a deux ans poursuit son effort en faveur des personnes en situation de handicap et notamment dans un domaine rarement privilégié celui de la culture.

Téléchargez le guide (format PDF 157 Mo )

Ou consultez le sur Lyon.fr