Cette 4e édition, entièrement revue et corrigée, fournit des repères concrets pour la connaissance de l’éducation spécialisée dans le contexte de l’action sociale. Elle intègre toutes les lois récentes et leurs prolongements, ainsi que les principales orientations de celles encore en débat.

Complet, précis et clair, ce guide offre une analyse des fondements et de l’évolution de la fonction éducation spécialisée, une synthèse des thèmes d’intervention et des indications (déficiences, affections à dominante organique et psychique, etc.), une présentation du cadre réglementaire et administratif qui structure ce secteur et une description synthétique des contenus professionnels qui régissent ce métier (relation éducative, médiation, évaluation, formation). L’ouvrage s’articule autour de quatre axes : analyse des fondements et de l’évolution de la fonction éducation spécialisée, présentation des sujets de l’éducation spécialisée, présentation du cadre réglementaire et administratif qui structure ce secteur, description synthétique des contenus professionnels qui régissent ce métier (relation éducative, médiation, évaluation, formation).

Aujourd’hui consultant formateur et administrateur dans le secteur social et médico-social, Guy Dreano a assuré la direction du Centre de formation aux professions de l’éducation et de l’accompagnement spécialisé à Buc, dans les Yvelines. Il est aussi l’auteur du Guide de l’aide médico-psychologique (Dunod 2007).

Guide de l’éducation spécialisée par Guy Dreano Ed. Dunod 496 pages Prix : 38 €