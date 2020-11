Listen to this article Listen to this article

En parallèle de son « Guide des Handivoyageurs », consacré aux voyages adaptés partout dans le monde, Petit Futé vous propose de découvrir la nouvelle édition de son « Guide de la France accessible », qui rescence, région par région, un grand nombre d’hébergements, restaurants, sites culturels, activités et loisirs accessibles.



« Si les labellisations « Tourisme et handicap » continuent de progresser et si les bonnes pratiques sont en constante augmentation avec des gîtes, des restaurants, des musées ou des sites culturels qui continuent de faire un vrai travail de sensibilisation quant à l’accueil des voyageurs à besoins spécifiques, les disparités par région ne s’estompent guère. Nous vous invitons dans ce guide à préparer au mieux vos vacances en France avec de nouvelles adresses d’hébergements et de restaurants accessibles et labellisés, ainsi qu’une multitude de propositions de loisirs pour de bons moments d’évasion, d’échanges, de plaisir et de découverte ».



« Guide de la France accessible », Petit Futé, 432 pages, 16,95 euros.