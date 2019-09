Guide de la coupe du monde de rugby pour supporters déficients visuels

La Fédération Française de Rugby s’engage à nouveau auprès des supporters aveugles et malvoyants en leur permettant de vivre et partager la coupe du monde qui se déroule au Japon à partir du 20 septembre, en mettant en place un guide gratuit proposé en braille, audio (CD et téléchargement) et caractères agrandis.

Le contenu du guide : on y découvre les équipes et poules, les stades, le règlement, les enjeux, le palmarès, le calendrier des rencontres et retransmissions TV, un focus sur le XV de France…

Accompagné de HandiCaPZéro, la FFR affirme une nouvelle fois encore son engagement solidaire “rendre le rugby accessible au plus grand nombre” comme elle l’a fait également lors de la

Coupe du Monde de rugby en 2015 et les Tournois des Six Nations depuis 4 ans !

Une rubrique web accompagnera l’actualité de la Coupe du Monde avec des contenus accessibles sur handicapzero.org

Ou commander le guide ?

commandez (ou consultez en ligne) le guide (braille, audio, caractères agrandis) sur handicapzero.org (rubrique sport/guide coupe du monde de rugby/outil “recevoir l’édition adaptée”) ou par téléphone au 0800.39.39.51 (service et appel gratuits).

Quel que soit le format, le guide est gratuit (ainsi que son expédition).

Une rubrique en ligne sur handicapzero.org “en direct de la Coupe du Monde de Rugby” dès vendredi 20 septembre.

A propos de l’association HandiCaPZéro

HandiCaPZéro (créée en 1987) facilite l’autonomie quotidienne des personnes aveugles et malvoyantes. En partenariat avec des entreprises et des collectivités, l’association propose gratuitement des dispositifs accessibles : éditions adaptées (braille, caractères agrandis, audio), web… dans les domaines de l’information, la santé, la conso, la beauté, le sport, les loisirs…