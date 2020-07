Guidage piéton : Une application qui intègre l’accessibilité et le handicap

L’application de guidage piéton Evelity propose un GPS qui intègre l’accessibilité en fonction du handicap

Okeenea lance Evelity, la première application de guidage piéton gratuite qui intègre les problématiques d’accessibilité. C’est en quelque sorte un GPS ultradéveloppé et conçu dans le but de répondre aux besoins de tous les utilisateurs, à commencer par ceux qui sont en situation de handicap.

Ainsi Evelity permet aux usagers de se déplacer en autonomie dans les lieux complexes tels que les gares, stations de métro, universités, centres commerciaux, hôpitaux… en proposant à chacun le trajet « le plus adéquat en prenant selon ses besoins spécifiques et les infrastructures existantes ».

Les instructions et interfaces sont également adaptées à tous les profils, avec la possibilité de suivre des instructions exclusivement sonores pour les personnes aveugles, ou en design contrasté pour les personnes malvoyantes. Pour les personnes déficientes auditives, les alertes sonores sont décrites textuellement, tandis que les personnes déficientes intellectuelles peuvent choisir des informations simplifiées et disponibles dans plusieurs modalités (visuelles et sonores). Pour les personnes handicapées moteur, les déplacements sont optimisés (ascenseurs, rampes d’accès…).

L’installation de sites équipés a débuté. À Marseille, après la station de métro Estrangin, c’est bientôt tout le réseau de transports marseillais qui sera équipé. À Lyon, le pôle universitaire Rockefeller (faculté de médecine) est également fonctionnel.

Plus obtenir plus d’informations sur l’application Evelity, rendez-vous sur le site internet dédié : www.okeenea-digital.com