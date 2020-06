Gruau met en avant l’homme et l’esprit d’équipe.

Héritier d’une longue lignée de carrossiers automobiles, Patrick Gruau est l’actuel directeur de la société qui porte son nom. Il nous parle de l’approche particulière qui est faite du handicap au sein du Groupe Gruau et en particulier et d’une manière plus large, de la politique sociale de l’entreprise.

Pouvez-vous nous parler de la politique d’intégration de travailleurs handicapés chez Gruau ?

Gruau est investi dans la Vie de la cité grâce à son projet d’entreprise. Nous accompagnons un certain nombre d’actions initiées d’abord par nos propres collaborateurs, guidés ensuite par notre volonté d’avoir une participation active dans le soutien à des initiatives d’insertion, de solidarité ou encore d’intégration de tous. Ces actions concernent différents publics. Je citerai pour exemple, le public des jeunes en difficultés : notre Centre de Formation agréé accueille chaque année trois ou quatre chantiers d’insertion. Pour les personnes handicapées, la démarche est engagée depuis très longtemps.

Quel taux d’emploi atteignez-vous et dans quels secteurs employez-vous ces personnes ?

Nous avons un taux de 6% avec un total de vingt personnes employées soit directement au sein de la production et les Services (Commerce, Pièces de rechange, Qualité, Ressources Humaines), soit indirectement par la sous-traitance ESAT. Par ailleurs, nous accueillons aussi des personnes « stagiaires » rattachées à des structures particulières. J’ai en tête le cas d’une jeune trisomique que nous avons accueilli plusieurs années de suite au service Production : l’implication conjuguée de nos équipes, de sa structure médicale et de sa famille lui a permis de réaliser d’énormes progrès. De tâches très simples au départ (collage d’étiquettes…), son encadrement a pu lui confier petit à petit des tâches plus complexes de saisie sur notre système d’information. Ce type d’expériences crée de l’enthousiasme chez la personne handicapée et de la fierté pour tous.

Quelle est la part d’embauche et de maintien dans l’emploi ?

Les personnes sont parfaitement intégrées dans le cadre d’un contrat bien souvent en CDI. Je pense à Bertrand Péry, notre commercial dédié au Transport de Personnes à Mobilité Réduite, ou à d’autres personnes qu’elles soient en production ou dans les services. Nous restons fidèles à nos valeurs, notamment : « l’Homme et l’esprit d’équipe » et l’Ouverture, qui créent des droits et des devoirs pour chacun des collaborateurs de notre groupe.

Comment recrutez-vous ?

Nous recrutons par Cap Emploi ou encore via des agences intérimaires. Les services publics sont en général de vrais partenaires qui nous suivent dans nos démarches et nous conseillent. Ceci est d’ailleurs valable pour les autres missions d’intégration, comme celles dédiées aux jeunes. Nous travaillons directement avec les organismes locaux et les collectivités.

Faites-vous appel à la sous-traitance en ESAT ?

Oui, parmi les vingt-deux personnes que je vous ai citées, dix sont en CAT. Nous faisons appel à elles pour des travaux d’entretien, de mise sous pli, de mise en sachet (boulonnerie), de blanchisserie (pour les combinaisons de travail). Nous avons aussi un contrat de type « CAT hors mur », un dispositif d’accueil qui cible les personnes fortement handicapées (dans ce cas, c’est un contrat annuel).

Qu’est ce qui a motivé l’idée du Projet 2010 et particulièrement le chapitre Fondations, avec ses six valeurs affirmées ?

En fait, le Projet 2010 constitue notre 4e projet d’entreprise, car la démarche a été déployée depuis plus de vingt ans. Ce projet est actualisé tous les quatre à cinq ans. Il nous permet de donner un sens et du sens à nos actions, de rendre cohérentes nos actions et d’apporter de la cohésion au sein de nos équipes. Il constitue un véritable outil de pilotage du Groupe, d’aide à la décision, un outil de recrutement et une ligne de conduite partagée par l’ensemble des équipes, car chaque collaborateur participe à sa construction. Nous y définissons notre vision pour le long terme, qui ‘appuie forcément sur des fondations solides, d’autant que notre groupe, resté familial, fête aujourd’hui ses 120 ans. Vous comprenez ainsi toute l’importance du mot « fondations ». Cela nourrit une culture qui s’appuie sur des valeurs. Car il est indispensable d’atteindre les objectifs que nous nous fixons dans le cadre de notre vision et essentiel d’être fier de la façon dont nous avons réussi. C’est en cela que les Valeurs sont si importantes chez Gruau. Elles représentent tout le fondement de notre Culture.

Comment le handicap trouve t’il sa place dans cette « Charte » intérieure ?

De ces valeurs sont issues des règles du jeu qui place l’accueil de TOUS au cœur de notre organisation. Collaborateurs, Clients ou encore Partenaires, les règles sont les mêmes pour tous : un accueil chaleureux et un respect mutuel. Sur ce point, je tiens à signaler que nous élargissons aussi ce mode de fonctionnement à notre réseau, puisque nous faisons naître des Points Conseil TPMR et une charte d’accueil pour améliorer encore la relation avec nos clients TPMR.