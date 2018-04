Groupe Société Générale : Une politique volontariste

Groupe Société Générale : « AGIR POUR QUE LE HANDICAP N’EN SOIT PLUS UN »

Le groupe Société Générale a fait le choix dès 2007 d’une politique volontariste en matière d’emploi de personnes en situation de handicap en créant sa Mission Handicap.

Si Société Générale était investie dans le Handicap depuis de nombreuses années, la constitution d’une équipe dédiée, en 2007, a permis d’améliorer incontestablement le taux d’emploi de Société Générale qui passe de 1.79% à 3.17% fin 2016, et de multiplier par cinq ses achats auprès du secteur adapté et protégé (passant de 1 million à 5,35 millions d’euros sur la même période). Au-delà de ces indicateurs chiffrés, la politique dédiée du Groupe a aussi significativement amélioré l’accompagnement dans l’emploi et des carrières des collaborateurs en situation de handicap.

Un 4ème accord en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a été signé pour les années 2017 à 2020. Les objectifs de cet accord sont ambitieux et s’articulent autour de quatre axes principaux : recrutement, formation, maintien dans l’emploi et relation avec le secteur adapté et protégé.

La mise en place de cet accord a permis d’auditer les pratiques et de créer le dispositif et les processus idoines pour un accompagnement renforcé de nos collaborateurs en situation de handicap, avec notamment la mise en place des équipes pluridisciplinaires dans un contexte où les conditions de travail allaient vers de profondes mutations. Cet audit a démontré l’importance de développer un maillage de proximité. Il est primordial de maintenir et accroître l’accompagnement du collaborateur en situation de handicap, dans ses fonctions professionnelles quotidiennes et pour d’autres démarches plus personnelles (par exemple : un dispositif renforcé de jours d’absence pour faciliter les démarches administratives, médicales, etc…).

L’équipe de la Mission Handicap, les responsables des Ressources Humaines et les managers du Groupe travaillent ensemble à toujours améliorer l’accompagnement des situations individuelles. L’une des priorités est de poursuivre la formation des acteurs internes, par des actions de sensibilisation tout au long de l’année. Ces dispositifs sont en effet essentiels pour changer le regard et faire que le handicap n’en soit plus un. Ils contribuent à une meilleure appréhension du handicap pour une meilleure intégration. Parmi les actions plébiscitées, le Salon Handicap Emploi & Achats Responsables, auquel plusieurs centaines de collaborateurs Société Générale ont participé.

Ces engagements ont dépassé les murs de l’entreprise, dont le rôle sociétal consiste à déstigmatiser, à créer les conditions d’égalité des chances, d’innovation sociale. Ce rôle s’inscrit dans notre rôle de banquier auprès de toutes nos parties prenantes : collaborateurs, clients, associations, pouvoirs publics, entreprises…et renforce notre ancrage territorial et notre marque employeur.

Le secteur protégé (ESAT et EA) est également un axe prioritaire de la politique handicap de Société Générale. Au-delà de l’engagement du groupe en matière d’achats responsables, nous avons développé des outils d’accompagnement et de formation à destination des ESAT et EA. En 2016, le groupe Société Générale a réaffirmé son engagement pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap en France mais aussi à l’international par la signature d’une charte à portée internationale : la Charte « Entreprise et handicap » de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ayant pour objet l’inclusion du handicap au travail. Cette charte est applicable à l’ensemble des entités du Groupe dans le monde.

Le Groupe poursuit ses efforts pour faire avancer la question de l’employabilité des personnes en situation de handicap dans l’entreprise, en formant, sensibilisant, accompagnant et favorisant les achats responsables. Ces questions sont porteuses de sens et correspondent à nos valeurs d’esprit d’équipe, d’innovation, de responsabilité et d’engagement du groupe Société Générale.

Crédit photo © Gil Lefauconnier