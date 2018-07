Un groupe Facebook sur l’emploi connaît un incroyable succès

Un groupe Facebook qui en met plein la vue aux meilleurs jobboards, c’est ce qu’a réussi à réaliser Carole Ancel, une jeune femme handicapée qui vit en Normandie. Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec elle.

Carole Ancel est handicapée de naissance, elle souffre de séquelles de paralysie du côté droit et porte une prothèse de hanche. Elle est mariée et travaille à l’accueil d’une grande administration de santé. Son parcours de vie ne lui a pas laissé beaucoup de latitude et elle a dû se battre pour obtenir tout ce qu’elle a aujourd’hui et en particulier son emploi.

Ses premières tentatives de recherche d’emploi lui laissent un goût amer : « J’ai vraiment galéré pour trouver un emploi. Mon handicap se voit pourtant peu même si je boîte légèrement. Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai mis du temps à me faire une place. J’ai fait pas mal de petits jobs, que ce soit dans le tourisme ou en mairie, pour du secrétariat. » Bien que motivée et dynamique, Carole est restée 18 mois au chômage. Elle scrute au quotidien les offres d’emploi mais pas une entreprise ne lui ouvre ses portes. Et finalement : « Mon travail actuel, je l’ai trouvé en appelant des employeurs avec l’aide des pages jaunes ».

À l’affut de bonnes affaires pour s’équiper, elle crée à la même époque un groupe Facebook pour faire du réseau. « Ce groupe s’appelait : « Le troc des Neubourgeois de Normandie ». Son succès a été immédiat et rapidement nous avons atteint les 7000 membres. Il existe toujours et on peut y acheter ou vendre tout ce que l’on veut ».

Mais le groupe Facebook prend une tournure inattendue : « Nous avons vu apparaître de plus en plus d’offres et de demandes d’emplois. » Qu’à cela ne tienne, Carole crée un nouveau groupe Facebook le 15 mai 2017 dédié à l’emploi dans la région du Neubourg en Normandie. « Le groupe a immédiatement décollé grâce à mon réseau. Au départ nous n’avions que les offres d’emploi locales mais rapidement nous avons eu pléthore d’offres venant des départements voisins. Le groupe prenait une dimension que je ne pouvais pas gérer toute seule ». Au regard du succès du groupe, des administrateurs bénévoles se sont faits connaître à Carole – dont une personne qui travaille à Pôle Emploi – et ont pris le relais.

Dans les premiers temps, pour alimenter le groupe, les administrateurs allaient se fournir en offres d’emploi sur Indeed et d’autres sites, mais rapidement ce sont les entreprises et des associations qui sont venues directement sur le groupe proposer leurs offres d’emploi. « Ce groupe a généré en une année 137 contrats de travail » dit fièrement Carole. Ces informations sont remontées par les personnes qui ont trouvé un emploi grâce au groupe. Mais il y a eu aussi beaucoup de stages comme de très nombreux entretiens.

Carole nous précise bien que « ce groupe est ouvert à tout le monde, il n’est pas dédié aux personnes handicapées. Aujourd’hui je suis sollicité par d’autres groupes, mais c’est beaucoup de travail et nous devons faire des choix ».

Comme quoi, un peu d’énergie, de l’enthousiasme et l’envie de partager peuvent faire une vraie différence avec des initiatives professionnelles dotées de gros moyens. Félicitations à Carole et toute son équipe de bénévoles.

Pour trouver le groupe sur Facebook : Le Neubourg emploi/stage Normandie (by Carole)