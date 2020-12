Grogne des hospitaliers: la guerre des chiffres

Listen to this article Listen to this article





10,6% de médecins grévistes en province, 26,5% à Paris, ce sont les chiffres communiqués par le Ministère de la santé. A Paris, une manifestation contre la loi Bachelot a rassemblé entre 3 200 et 14 000 salariés et médecins des hôpitaux, selon les chiffres de la police et des syndicats. La grève dans les hôpitaux est suivie jeudi 14 mai par 10,6% des médecins en province, et 26,5% à Paris, selon les chiffres communiqués à la mi-journée par le ministère. Le taux de grévistes était respectivement de 5,8% et 5,5% pour les personnels non médicaux, toujours selon le ministère.