Grippe porcine : 2 000 passagers d’un paquebot mis en quarantaine en Australie

Plus de 2 000 passagers d’un paquebot de croisière font l’objet de mesures de quarantaine pour une semaine après le test positif à la grippe porcine de deux enfants, qui se trouvaient à bord, ont indiqué mardi les autorités sanitaires australiennes. “Nous demandons à tous les gens à bord de ce bateau de rester isolés pendant une semaine”, a déclaré à la presse Kerry Chant, directeur des services de la santé de Nouvelles-Galles-du-Sud, après l’arrivée lundi à Sydney du Pacific Dawn. Les passagers doivent rester chez eux ou dans leur hôtel.

Deux enfants de 5 ans, qui se trouvaient à bord, ont été contrôlés positifs au virus A (H1N1) de la grippe porcine à Sydney, au terme d’une croisière dans le Pacifique sud. Le départ du paquebot pour un autre périple, avec de nouveaux passagers, a été suspendu jusqu’au feu vert des autorités, intervenu lundi dans la nuit, a indiqué un porte-parole de Carnival Australia, propriétaire du Pacific Dawn. Le ministre australien de la Santé, Nicola Roxon, a indiqué que le nombre de cas confirmés de grippe porcine en Australie était désormais de 23 et que cinq écoles avaient été fermées, par crainte de contagion.

Contrôles aux ports et aéroports

En Nouvelle-Calédonie, où le Pacific Dawn a fait escale la semaine dernière, les autorités sanitaires ont pris des mesures de prévention. Elles concernent les habitants de la petite île de Lifou dans l’archipel des Loyauté, qui doivent se rapprocher des services de santé s’ils ont été en contact avec un ou plusieurs des touristes du paquebot. Aucun cas de grippe A (H1N1) n’a jusqu’ici été signalé en Nouvelle-Calédonie, où des contrôles aux ports et aéroports ont été instaurés, depuis l’alerte lancée au début du mois par l?Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La grippe porcine continuait mardi sa lente progression dans le monde, avec près d’une centaine de morts et plus de 12 000 malades,