Grippe: les médecins français s’informent !

Une réunion d’information des représentants des médecins libéraux sur la grippe A (H1N1) a lieuaujourd’hui au ministère de la Santé. Cette communication complétera l’information sur la prise en charge des patients diffusée, dès la semaine dernière, auprès des médecins libéraux par la Direction Générale de la Santé.

Le ministère a également rappelé qu’il avait invité jeudi dernier les vingt-six Unions Régionales des Médecins Libéraux (URML), l’Ordre des médecins et les syndicats de médecins libéraux à une réunion d’information sur l’évolution de l’épidémie en cours ainsi que sur les procédures de gestion mises en place. Le syndicat de médecins Union généraliste a écrit à la ministre de la Santé Roselyne Bachelot une lettre ouverte pour demander plus d’informations sur les mesures à déployer contre la grippe porcine, en particulier concernant les masques et les stocks de tamiflu. Il disait notamment regretter que les médecins généralistes soient toujours tenus soigneusement éloignés des plans de mobilisation au profit du système hospitalier, alors qu’ils sont en première ligne au contact des patients. Samedi dernier, un autre syndicat professionnel de médecins, MG France, annoncait qu’il mettait en place un système de veille et une cellule d’accompagnement des professionnels, en particulier les médecins généralistes, face au risque pandémique du virus.