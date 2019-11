Grippe H1N1: pas de campagne de vaccination en vue

Samedi, le Journal du Dimanche annonçait que le gouvernement comptait pour lancer une campagne de vaccination obligatoire à l’automne destinée à tous les Français (lire notre article). Mais, selon Michel Barnier qui s’exprimait dimanche sur Radio J, la France n’a pour l’heure pris “aucune décision” sans pour autant exclure l’hypothèse.



“La France doit être prête à tous les scénarios. Roselyne Bachelot tous les jours travaille sur ces sujets pour préparer toutes les hypothèses, y compris celle d’une vaccination des Français”, a ainsi déclaré le ministre de l’Agriculture. Le scénario d’une vaccination, a-t-il expliqué, dépendra des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Une campagne de vaccination est possible s’ils “donnent l’indication qu’il y a à nouveau un risque de redémarrage de cette épidémie, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui”, a souligné le ministre de l’Agriculture.

Selon le JDD, l’Etat passerait une commande de 100 millions de doses de vaccin pour près d’un milliard d’euros à trois groupes pharmaceutiques, GlaxoSmithKline, Sanofi et Novartis. Les premières doses pourraient être disponibles dans un délai de quatre à six mois, soit au milieu de l’automne, a dit le groupe Glaxo il y a deux semaines.