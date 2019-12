Le ministère italien de la Santé a ordonné cette fermeture au lendemain de la confirmation de ces huit nouveaux cas. On ignore encore combien de temps les deux établissements vont rester fermés. Les lycéens étaient rentrés d’un voyage scolaire à New York en présentant des symptômes grippaux et ont été admis dans plusieurs hôpitaux de la capitale. Ces huit lycéens portent à 18 le nombre de cas confirmés de grippe A/H1N1 chez nos voisins transalpins.