Grippe A: l’OMS avance les chiffres de 60 000 cas et 263 morts, selon

Selon l’OMS, le virus de la “grippe porcine” a déjà contaminé 59 814 personnes dans cent treize pays et territoires, . L’épidémie a aussit causé la mort de deux cent soixante-trois personnes. Depuis mercredi, trois mille neuf cent quarante-neuf nouveaux cas de A/H1N1, dont vingt-cinq morts supplémentaires, ont été répertoriés officiellement.

En Suisse, un 2e cas de contamination a été signalé à Neuchâtel. Il s’agit d’une femme de 20 ans qui a voyagé aux Etats-Unis en compagnie d’une autre personne, chez qui le virus A/H1N1 a été confirmé le 24 juin. L’état de santé des deux patientes est bon et les mesures d’isolement sont levées. Quant au bébé exposé et à l’un des proches du premier cas, les résultats se sont révélés négatifs. Le médecin cantonal a précisé qu’à l’heure actuelle, il n y a pas de transmission de la maladie à Neuchâtel, les deux cas positifs ayant été contaminés aux Etats-Unis. La crèche de Neuchâtel qui accueillait le bébé exposé et qui avait été fermée préventivement depuis jeudi pourra à nouveau ouvrir normalement lundi. A ce jour, 49 cas de “grippe porcine” ont été confirmés en Suisse, a annoncé l’Office fédéral de la santé publique. Onze cas suspects sont sous investigation dans différents cantons.(source: ATS)