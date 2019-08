Grippe A: le premier ministre se veut rassurant quant aux effets économiques

En déplacement à Mantes-la-Jolie avec Roselyne Bachelot, le premier ministre s’est montré rassurant, affirmant que la «crise économique était suffisamment sévère pour ne pas y ajouter une paralysie du pays».

C’est le Figaro qui rapporte ses propos: «J’entends bien ici ou là quelques commentaires sur le registre : n’en font-ils pas trop ? Mais si nous ne faisions pas ça, les mêmes à la même heure diraient qu’on n’a pas pris la mesure de la situation et se retourneraient contre nous.» Accompagné de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, François Fillon s’est rendu vendredi dernier à Mantes-la-Jolie (Yvelines) pour rencontrer des professionnels de la santé . Selon le premier ministre, la France serait «prête pour faire face à une pandémie dont tout le monde pense qu’elle sera massive» mais aux dires des experts «elle ne devrait pas intervenir avant la rentrée», a-t-il précisé. À ce jour la France a enregistré huit cent cas, dont six graves. Le virus relativement peu virulent justifie que la France reste au niveau d’alerte 5A. Si la diffusion venait à s’accélérer on passerait «au niveau d’alerte 5B ou six» a précisé François Fillon avant d’ajouter que: «franchement, il y a une crise économique déjà assez sévère pour ne pas y ajouter une paralysie du pays».