Grève nationale : les principaux secteurs d’activité touchés

PARIS, 23 juin 2010 (AFP) – Les transports, les écoles primaires mais aussi nombre d’entreprises privées devraient être touchées par des grèves jeudi, lors de la journée d’action contre le projet de réforme des retraites du gouvernement à l’appel des syndicats CGT, CFDT, CFTC, Solidaires, FSU et Unsa.

TRANSPORTS

– SNCF

L’entreprise prévoit en moyenne 1 TGV sur 2 au départ ou à l’arrivée de Paris et à l’international, 1 TGV province-province sur 3, 44% des Transiliens aux heures de pointe, 1 TER sur 2, 1 Intercités et Téoz sur 4. Les quatre principaux syndicats (CGT, Unsa, SUD, CFDT) appellent à la grève.

– RATP

La régie assurera 6 métros sur 10, 2 RER A sur 3, 1 RER B sur 5 aux heures de pointe et le service des bus et tramways sera légèrement perturbé.

– Transports urbains

Des préavis de grève de 24 heures ont été déposés dans 65 réseaux dont ceux de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg et Toulouse, et des préavis de moins de quatre heures dans quatre villes.

– Aérien

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 15% leurs vols au départ d’Orly et de Roissy entre 07H00 et 14H00. Air France prévoit d’assurer 100% des vols long-courrier au départ de ces aéroports et 83% des court et moyen-courriers.

FONCTION PUBLIQUE

– FSU, CGT, CFDT, Solidaires, Unsa et CFTC appellent à la grève pour la défense de l’emploi et contre la politique de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, la défense des salaires et du pouvoir d’achat des fonctionnaires et contre la réforme des retraites, qualifiée d'”inacceptable” et d'”injuste”.

Dans les finances, appel commun de CGT-CFDT-Unsa-Solidaires pour défendre plus spécifiquement l’emploi, les conditions de travail et contre la loi de mobilité.

– Education Nationale

La mobilisation promet d’être forte en primaire: avec plus d’un professeur des écoles sur deux (52,5%) en grève jeudi, selon leur principal syndicat, le SNUipp-FSU, ce devrait être la plus forte grève de l’année scolaire. Outre le relèvement de l’âge de départ et la hausse des cotisations retraite, les enseignants s’élèvent contre les suppressions de postes.

Les municipalités sont tenues d’organiser un service minimum d’accueil dans les écoles où les grévistes déclarés sont plus de 25%.

Dans le secondaire en revanche, le taux de grévistes ne devrait pas être très révélateur, les lycées étant mobilisés par l’organisation du baccalauréat.

– Justice

Le Syndicat de la magistrature (gauche) appelle à la mobilisation.

LA POSTE

Les syndicats CGT, CFDT, CFTC et SUD appellent les postiers à la grève “contre la remise en cause de l’âge légal à 60 ans”, pour l’emploi et les salaires, mais aussi pour le “service public postal” et contre “la dégradation de l’emploi et des conditions de travail”.

Des appels sont également déposés plus spécifiquement à Chronopost contre la pénibilité au travail, et dans les services financiers de la Poste pour défendre particulièrement l’emploi, les syndicats affirmant que la Banque postale veut supprimer 3.200 emplois d’ici 2015.

POLE EMPLOI

Appel à la grève de CGT, SUD, SNU-FSU et CFDT.

ENERGIE (EDF, GDF-Suez…)

Appel à la grève de CGT-CFDT-CFTC-CFE/CGC contre la réforme des retraites et la loi Nome sur la nouvelle organisation du marché de l’électricité

ENTREPRISES

Appels à des arrêts de travail

– Industries: Saint-Gobain, Baccarat, Duralex, Lafarge, Rhodia, L’Oréal, Total, Arkema, ArcelorMittal, Airbus (y compris FO à Toulouse et Saint-Nazaire)

– Automobile: Michelin, Faurecia, PSA Peugeot Citroën, Renault (dont FO notamment à Cergy)

– Banques: à la Société Générale à l’appel de tous les syndicats (y compris FO et CFE-CGC), au Crédit Lyonnais et à BNP Paribas à l’appel de la plupart des syndicats

– Commerce: chez Carrefour, la CGT et la CFDT appellent à la mobilisation avec pour slogan “travail pénible, petit salaire, petite retraite”.

– Secteur agricole et alimentaire: la fédération FGA-CFDT a appelé à la mobilisation, en mettant l’accent sur les carrières avec des travaux pénibles et les salariés cotisant à plusieurs régimes. La Confédération paysanne appelle à manifester pour les retraites agricoles.

MEDIAS ET CULTURE

A France Télévisions, préavis de grève de cinq syndicats (SNJ-CGT, CFTC, SRCTA Unsa, SNRT CGT, CFDT)

A Radio France, préavis de la CGT

Le syndicat CGT du Livre (SGLCE) appelle à la non-parution vendredi de la presse quotidienne nationale et des gratuits.

La Comédie Française a annulé la représentation de “Cyrano de Bergerac”

jeudi soir.

ASSOCIATIONS

La Fnath (accidentés de la vie) et l’Andeva (victimes de l’amiante) appellent à manifester pour une meilleure prise en compte de la pénibilité au travail.

Même appel d'”Osez le féminisme”, qui considère que le projet gouvernemental est “un pas en arrière pour les femmes”, et du Conseil national des associations familiales laïques (Cnafal) contre le “travailler toujours plus pour gagner de moins en moins”.

bur-reb/bfr/ct