Grégory Perrin, le scandale continue

Tétraplégique, depuis un accident de moto à 17 ans, Grégory Perrin a refusé d’avoir un “statut de malade handicapé” avec sa triste routine : lever à 11 heures , coucher à 17 heures en établissement spécialisé. Il a préféré affronter la vie de tout un chacun en obligeant le système scolaire puis universitaire à l’accepter puis par sa seule compétence intellectuelle à se hisser dans le « Front office » d’une salle des marchés d’une des plus grandes banques mondiales . Seul « trader » tétraplégique recensé au monde , Greg est célibataire et vit seul à Paris dans le 11e arrt . Entre son lever vers 5 heures et son coucher vers 23 heures qu’il ne peut effectuer qu’avec des soins de vie lourds , il est un homme normal , « Debout » en quelque sorte comme raconté dans le livre qu’il a publié en 2007 aux Editions de la Martinière .

Seulement depuis trois semaines , Gregory Perrin s’est vu prononcer “la suspension du service de soins dont il bénéficiait depuis trois ans, par le Directeur de l’HAD, (Hospitalisation à Domicile dépendant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris), Jean-Baptiste Hagenmüller, au motif qu’il n’acceptait pas, du fait d’une importante souffrance ressentie, « l’appareil de levage » imposé par l’Administration de l’AP HP . En revanche, Gregory proposait à l’HAD l’utilisation d’un appareil de levage suédois qui mui appartient et qu’il avait expérimenté alors qu’il était soigné dans un hôpital public de la région lyonnaise. Conséquence de cette situation ubuesque , Gregory a dû être rapatrié chez sa mère à 500 km de son domicile, renonçant du même coup à exercer son emploi depuis plus de trois semaines, un emploi de haute technicité désormais menacé de délocalisation hors de France.

Des appels restés sans réponse

Ses “partisans” expliquent: “Cela se passe en France en 2009 dans un pays du G.8 qui se gargarise de lutter contre les discriminations et s’affiche pour l’intégration des personnes handicapées. Un pays ou existe la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations), un “Commissaire à la diversité et l’égalité des chances” , un “Secrétariat d’Etat à la solidarité”, un “délégué interministériel aux personnes handicapées . Cela se passe quelques semaines après « la semaine du travail et du handicap » magnifiquement vulgarisée par la pub de Jamel Debbouze “! Il semblerait bien pourtant que “dans la France de 2009, et cela malgré les innombrables chartes des droits des usagers des services de santé, un haut -fonctionnaire [puisse] prononcer la suspension d’un service public vital sans aucune considération humaine, sociale ou professionnelle, sans recours.” Et ses amis de rappeler “les innombrables appels restés – pour l’instant – sans réponse de Gregory Perrin auprès du Délégué interministériel aux personnes handicapées,Patrick Gohet .”