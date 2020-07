Greffe de rein : “Jules-César”, un roman accessible en gros caractères

“Jules-César” est un roman qui aborde le thème de la greffe de rein et de l’insuffisance rénale. Il est accessible en gros caractère grâce à l’adaptation des éditions de La Loupe.

À Ziguinchor, au Sénégal, Jules-César vit avec sa mère très aimée, son frère Simon et son père Augustin, heureux malgré des dialyses régulières. Une greffe de rein pour laquelle lui et son père sont compatibles ne peut se faire qu’en France. Par amour pour sa femme, Augustin accepte de partir mais il lui est pourtant bien difficile de tout quitter et de se retrouver seul avec son fils dans lequel il ne se retrouve pas.

En neuf jours, à Paris où rien ne ressemble au pays, ils se retrouvent clandestins. Épaulés par des êtres d’exception ils apprendront à se connaître, s’apprivoiser et s’aimer.

Anne-Dauphine Julliand a connu un remarquable succès critique et public pour son témoignage Deux petits pas sur le sable mouillé (également aux Ed. de la Loupe). En 2017, elle a également réalisé un film documentaire Et les mistrals gagnants et a fondé en 2018 l’association “Ce qui compte vraiment”.

Thèmes : insuffisance rénale, maladie, enfant, greffe de rein, relations parents enfants.

« Jules-César » de Anne-Dauphine Julliand. Taille 17, 420 pages, ISBN 978-2-84868-927-2, 22,90 €.

Un ouvrage publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce roman accessible, vous le procurer, ou découvrir l’ensemble de la collection proposée, vous pouvez vous rendre sur le site des éditions de La Loupe : https://www.editionsdelaloupe.com/