Jusqu’en septembre, le Green de l’espoir occupe plus de 140 golfs à travers la France et la Belgique. Organisée par des bénévoles, cette manifestation phare permet chaque année de récolter des fonds pour l’association Vaincre la Mucoviscidose. La compétition est ouverte à tous les golfeurs, quel que soit leur niveau. En 2010, en France et en Belgique, ce sont 140 compétitions organisées, 9 000 golfeurs mobilisés et 355 000 euros collectés. Quelques dates : Aix les Bains le 3 juillet, Arcachon le 28 juillet, Orléans Donnery le 11 septembre. La finale se déroulera les 8 et 9 octobre à Aix les Bains. Info sur www.vaincrelamuco.org.