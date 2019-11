Les 27 et 28 juin 2009, le rassemblement « Grave’y cime » organisé par la FédératiFrançaise Montagne et Escalade Sport Adapté se déroulant sur le glacier du village éponyme dans les Hautes Alpes, nous propose des journées d’initiation à l’alpinisme. Pour plus d’informations, contacter Gilles Tahon, DSF Montagne et escalade Sport Adapté au 04 77 35 87 51 ou par e-mail : gilles.tahon@wanadoo.fr. Dossier d’inscription disponible sur la home page du site internet de la FFSA.