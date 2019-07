Grave y Cimes, on y revient.

Alpinistes du Sport Adapté Huit alpinistes du Sport Adapté, avec leurs accompagnateurs, ont répondu à l’invitation de la FFME et de la commission escalade de la FFSA pour participer a la 6e édition de la « Grave y Cimes » qui s’est déroulé à la Grave (Hautes Alpes) les 27 et 28 juin dernier.

C’est donc un groupe de 11 personnes (5 adultes licenciés et leur 2 accompagnateurs de l’association « Alti’Rêv » à Voiron, et 3 licenciés + une accompagnatrice de « ACSA » 05) qui se sont retrouvés samedi et dimanche sur le glacier de la Girose au pied de la Meije. Ils étaient encadrés par 6 bénévoles qualifiés de l’ASPTT de Clermont Ferrand ainsi que 2 membres de la commission montagne. Au programme, découverte du glacier par une randonnée encordée le premier jour. Le 2e jour ils ont pu participer a certains « ateliers montagne » disséminés sur tout le glacier (escalade rocher et traversée d’arête, la cascade de glace ou le passage de rimaye, la traditionnelle visite de la grotte de glace, etc.), avant de redescendre et participer avec les 360 alpinistes à la soirée festive du samedi. Tous ces jeunes alpinistes du Sport Adapté sont redescendus des glaciers avec le sourire (les accompagnateurs aussi), des souvenirs pleins la tête et l’envie de repartir en montagne. Tous sont déjà inscrits pour la « Grave y cimes » 2010. La commission montagne et escalade tient à remercier chaleureusement les bénévoles qui nous ont accompagné sur ce projet. Elle invite aussi les associations sport adapté qui souhaitent faire découvrir la montagne à leurs adhérents à venir participer aux manifestations futures.