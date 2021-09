Handicap, gratuité des transports régionaux pour les accompagnants

Ecouter article Ecouter article





La vie des personnes en situation de handicap va encore s’améliorer en Région Auvergne Rhône-Alpes avec cette nouvelle mesure.

Avec la nomination de Sandrine Chaix en qualité de Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’Action sociale et au Handicap, la Région montre une fois de plus sa ferme volonté d’être un modèle d’inclusion au niveau national et européen. Lors du précédent mandat de très nombreuses initiatives on été prises en faveur des personnes situation de handicap, accompagnées de forts investissements. Le nouveau mandat a peine commencé qu’une mesure emblématique est prise par la gouvernance de la région AURA .

En effet cette dernière a voté, lors de sa Commission permanente du 17 septembre, la mise en place de la gratuité des transports régionaux pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, de leurs familles et de leurs aidants une priorité. S’il existait déjà des tarifs préférentiels pour les personnes touchées par le handicap, il n’existait pas de modalité particulière pour leurs accompagnateurs. La Région a ainsi décidé d’y remédier et de mettre en œuvre la gratuité pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap dans l’ensemble des transports régionaux. Ce qui est une première en France.

Cette mesure sera mise en place dès le 1er janvier 2022 sur l’ensemble du réseau de transport régional : le réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes, la partie française du Léman Express, les cars Région Express et les cars Région.

Concrètement, les accompagnants d’une personne titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) pourront retirer leur titre de transport gratuitement au guichet d’une gare mais aussi à une billetterie automatique et sur internet.

Par cette décision, le nouveau dispositif régional ira au-delà de l’obligation légale, issue de la loi LOM promulguée en 2019, puisqu’il ne fera aucune distinction des mentions sur la carte et s’appliquera à l’ensemble des bénéficiaires du tarif régional illico mobilité.

« Nous devons aider les aidants. Ils consacrent parfois toute leur vie pour soutenir leur proche en situation de handicap. Il nous a semblé la moindre des choses d’offrir la gratuité pour les accompagnants des voyageurs handicapés. Notre devoir était d’être à leurs côtés, je suis très fière de cette avancée, elle montre que nous pouvons en faire toujours plus pour le handicap », déclare Sandrine CHAIX, Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’Action sociale et au Handicap.

