LivreConfort, première librairie en ligne spécialisée dans la vente des livres en grands caractères ouvre, après quatre années de croissance dans le secteur des livres Grands Caractères et des livres audio, un rayon d’objets, utiles et pratiques, destinés aux seniors. Le site www.livreconfort.com se diversifie en effet et propose un nouvel onglet « Pratique » proposant des objets adaptés notamment à ceux atteints de déficience visuelle : téléphone, montre et calculatrice à grosses touches, loupe éclairante, jeux en grands caractères… ainsi que bon nombre d’autres produits s’inscrivant parfaitement dans la recherche du confort au quotidien.