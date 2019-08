Grandes Ecoles et Handicap : les recruteurs dénoncent le manque de profils à haut potentiel

Dans un sondage IFOP réalisé pour l’association Passerelle ESC auprès de 202 entreprises, 68% des entreprises interrogées déclarent avoir mis en place une politique permettant de favoriser l’embauche de jeunes diplômés en situation de handicap et 20% déclarent avoir mis en place des actions spécifiques favorisant le recrutement de personnes handicapées à haut potentiel sur des postes à valeur ajoutée.

80% des recruteurs interrogés ayant mis en place une politique en faveur des personnes handicapées et cherchant à recruter des hauts potentiels regrettent que les profils de jeunes diplômés issus des grandes écoles ne soient pas suffisamment diversifiés pour pouvoir assurer les recrutements souhaités vis-à-vis des personnes en situation de handicap sur des postes à valeur ajoutée. Ils ne sont que 8% à estimer que le vivier des jeunes diplômés des grandes écoles présente ce type de profils et permet d’effectuer des recrutements en ce sens (12% ne se prononcent pas).

Un travail commun doit être fait

Interrogées sur la situation générale de l’emploi des personnes handicapées en France, 75% des entreprises ne sont pas satisfaites de la situation et 31% d’entre elles attribuent en premier lieu la responsabilité aux universités et écoles « qui n’adaptent pas suffisamment les dispositifs de formation initiale aux personnes handicapées ».

Enfin, 48% des entreprises interrogées estiment qu’il faut faire évoluer la loi vers plus de souplesse pour les entreprises. Jean-François Fiorina, président de l’association Passerelle ESC et Directeur de l’ESC Grenoble, commente ces résultats : « Des efforts sont menés depuis quelques années par les Grandes Ecoles pour favoriser l’intégration des étudiants en situation de handicap. Cependant, les résultats de cette enquête démontrent que le chemin est encore long. Cela ne concerne toutefois pas que les Grandes Ecoles, mais l’institution éducative dans son ensemble. Un travail commun doit être fait avec les lycées et les collèges notamment pour que les élèves en situation de handicap puissent intégrer dans leur esprit la possibilité de faire des études longues. »

Ouverture d’un concours spécifique

Les dix-sept écoles de commerce et de management réunies au sein de Passerelle ESC sont engagées depuis un an dans un dispositif destiné à favoriser l’intégration des étudiants en situation de handicap dans leurs écoles. Cela s’est d’abord traduit l’été dernier par la signature de conventions de partenariat avec des entreprises de renom : TF1, IBM, Société Générale et Crédit Mutuel Arkéa. Cela se concrétise aujourd’hui par une nouvelle étape : l’ouverture d’un concours spécifique – Handicap Passerelle – accessible à tous les élèves en situation de handicap dès le bac. Calqué sur le modèle du concours « Passerelle ascension sociale », le concours Handicap Passerelle est un concours de niveau bac organisé en partenariat avec des BTS, IUT ou Bachelors présents dans les régions des écoles membres participantes. Les candidats admis au concours devront suivre une formation à l’IUT ou en classe de BTS pendant deux ans ou dans un bachelor pendant trois ans. Pendant ces deux ou trois années, les étudiants seront considérés comme étudiants de l’ESC dans laquelle ils ont été admis et pourront profiter de modules supplémentaires dans cette école.

Nomination d’un référent handicap

À la fin des deux ou trois années d’études et à condition d’avoir obtenu le diplôme sans avoir redoublé (sauf cas lié à la situation de handicap), ils intégreront l’ESC en 1ère année (pour l’IUT ou le BTS) ou en 2e année (pour le bachelor) et ce, sans repasser de concours. Quatre écoles membres de Passerelle ESC sont engagées dans ce concours pour l’année

2011 : l’ESC Amiens Picardie, l’ESC Bretagne-Brest, l’ESC Chambéry-Savoie et l’ESC

Grenoble. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 février 2011 auprès des référents

Handicap de ces écoles. Les épreuves écrites et orales se dérouleront respectivement les 23 et 30 mars 2011. A noter enfin que 15 des 17 écoles membres de Passerelle ESC ont nommé un référent Handicap et sont engagées, avec le soutien de l’association Hanploi, dans un dispositif Handicap avec des volets accessibilité, formation et insertion professionnelle.

En savoir plus : www.passerelle-esc.com

Les 17 Ecoles membres de Passerelle : ADVANCIA Paris, EM Normandie, EM Strasbourg, ESC Amiens Picardie, ESC Bretagne Brest, ESC Chambéry Savoie, ESC Clermont, ESC Dijon, ESC Grenoble, ESC La Rochelle, ESC Montpellier, ESC Pau, ESC Rennes School of Business, ESC Saint- Etienne, ESC Troyes, NEGOCIA Paris, Telecom Ecole de Management.