Grande mobilisation pour la sécurité des enfants

En 2007, 164 enfants ont trouvé la mort sous les roues d’une voiture. 2700 autres ont été gravement blessés. Alors que le nombre d’accident diminue, celui des jeunes victimes de la route augmente de 25 % ! Les drames se multiplient à la sortie des écoles, à la descente des bus scolaires, en traversant les rues ou lors de la pratique du vélo. La protection des enfants doit devenir la priorité de la politique de sécurité routière.

Victimes & Citoyens attire l’attention de tous les usagers de la route sur la vulnérabilité des enfants et organise une grande Ronde Blanche qui rassemblera des enfants valides et handicapés.

Mercredi 8 avril 2009 de 14 h 00 à 16 H30 à Paris, sur l’Esplanade des Droits de l’Homme, place du Trocadéro

En présence d’un orchestre de Steel Band, d’acrobates et d’échassiers, des personnalités viendront apporter leur témoignage. La délégation interministérielle à la sécurité routière sera sur place avec la Police Nationale et la Police Urbaine de Proximité qui présenterons des animations ludiques et pédagogiques aux enfants.

Victimes et Citoyens est une association de victimes et de parents de victimes de la route. Soutenue par le Ministère de la Justice et la Délégation Interministérielle à la Sécurité routière, elle mène des actions de prévention sur les routes, dans les établissements scolaires ou dans des entreprises.

L’association offre aussi un service d’assistance et de conseils gratuit aux victimes d’accident.