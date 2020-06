Grande journée de l’accessibilité à La Rochelle, samedi 30 mai 2009

Jaccede.com mobilise des bénévoles pour participer à une grande journée sur l’accessibilité. Objectif : repérer ensemble les établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite pour les inscrire sur le site de l’association. Cette opération qui a été réalisée dans une vingtaine de villes françaises : Paris, Nantes, Bordeaux, Angoulême, Marseille, Strasbourg, Nice… A déjà permis de faire l’inventaire de quelques 4000 adresses accessibles publiées sur le site internet en consultations gratuites. Elle offre aussi l’occasion à tous les citoyens, valides et en situation de handicap de se retrouver au-delà de leurs différences.

Déjà de nombreux “collectifs” locaux et régionaux ont répondu présents : les scouts et guides de France, le Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques, le Cercle handi rochelais, France bénévolat 17 et les associations contre les myopathies, des paralysés de France, Comme un poisson dans l’eau… Ainsi que des citoyens, des élus, des étudiants que chacun et chacune d’entre nous peut rejoindre dans une démarche individuelle.

Pour les “valides”, cet état des lieux permettra de mieux se rendre compte quel est, le plus souvent, le parcours du combattant auquel les personnes en fauteuil sont confrontées. Entre les marches pour franchir la porte du lycée, d’une boutique ou d’un musée, un bout de trottoir étroit, un obstacle à contourner… C’est bien l’inaccessibilité qui fait du citoyen un handicapé. D’ailleurs, les parents qui circulent avec des poussettes, ceux qui se sont cassés une jambe et les aînés qui rencontrent, avec l’âge, des difficultés en font aussi l’amère expérience.

Samedi 30 mai : rendez-vous à 10h à la salle de l’Oratoire à La Rochelle : une formation d’une demi-heure permettra aux participants de bien comprendre les principaux critères d’accessibilité. Différentes équipes partiront ensuite repérer dans des secteurs différents les lieux accessibles. Des fauteuils roulants seront prêtés aux “valides” afin qu’ils testent l’accessibilité en situation réelle.

L’après-midi : les adresses recensées seront intégrées sur le site internet jaccede.com et à 17h, les participants feront ensemble le bilan de la journée.

Contact : association Jaccede.com au 09 50 76 75 36 et 06 82 56 20 43