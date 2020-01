Grande-Bretagne: suicide assisté d’un couple d’anglais

L’ancien chef d’orchestre du BBC Philharmonique Edward Downes et son épouse ont mis fin à leurs jours dans une clinique suisse spécialisée dans le suicide assisté. Edward Downes, 85 ans, était quasiment aveugle et sourd, et son épouse Joan, 74 ans, souffrait d’une maladie en phase terminale, selon un communiqué publié par la BBC. Ils se sont donné la mort en avalant une surdose de barbituriques dans la clinique spécialisée Dignitas, à Zurich.

“Après 54 années de bonheur commun, ils ont décidé de mettre fin à leur existence plutôt que de continuer à lutter avec de graves problèmes de santé”, précise le communiqué. Leurs enfant ajoutent: “Ils sont morts paisiblement, dans les circonstances de leur choix.” “Notre père, qui avait quatre-vint cinq ans, était presque aveugle et de plus en plus sourd. Il a eu une carrière de chef d’orchestre longue, active et réussie.”

Edward Downes était notamment spécialiste de Prokofiev. Il a travaillé pendant quarante ans pour l’orchestre philharmonique de la BBC, dont il a été le chef principal pendant plus de dix ans (1980-1991). Il a également collaboré avec le prestigieux Royal Opera House.

Son épouse avait commencé sa carrière comme danseuse de ballet, avant de devenir chorégraphe, productrice de télévision puis l’assistante personnelle de son mari.

Plus d’une centaine de Britanniques se sont déjà rendus à la clinique Dignitas pour y commettre un suicide assisté. Certains cas ont suscité la polémique, notamment celui de Daniel James, un espoir du rugby anglais de vingt-trois ans. L’aide au suicide est illégale au Royaume-Uni, mais le Parquet avait finalement décidé l’an dernier de ne pas poursuivre les parents du jeune homme. Malgré la pression des associations, la Chambre des Lords a rejeté il y a une semaine un projet de loi visant à protéger les Britanniques qui aident un proche en phase terminale à commettre un suicide à l’étranger dans une clinique spécialisée. (Source BBC)