Grand succès pour la deuxième édition de l’événement Marche Nordique

La deuxième édition de l’événement Marche Nordique Découverte, organisé ce week-end par la Fédération Française d’Athlétisme et la Ville de Paris, avec le soutien du Comité National de Lutte contre les Maladies Respiratoires et de la Fédération EPMM Sport pour tous, a remporté un grand succès au Parc de Bercy (Paris 12ème). Ce rendez vous était l’occasion de présenter aux Parisiens la marche nordique, cette marche qui se pratique avec bâtons et qui possède déjà des millions de pratiquants à travers le monde.

Le soleil était présent pendant ces deux jours où plus de 2000 personnes ont pu s’initier lors des quatre virées d’une heure proposées autour du Parc de Bercy.

Cette édition était placée sous le signe de la santé. Des ateliers Forme Santé étaient organisés sur les stands du Comité contre les Maladies respiratoires, l’EPMM et la FFA. Les participants pouvaient évaluer leur état de forme (souplesse, équilibre, endurance), réaliser des tests de souffle et obtenir des conseils auprès de techniciens.

En compagnie des Coaches Athlé Santé et des animateurs de la Mairie de Paris, les promeneurs ont découvert la marche nordique, chacun à son rythme, grâce à des initiations organisées tout au long de la journée pendant que les enfants s’essayaient à l’athlétisme sur un Kid Stadium.

L’engouement des parisiens pour cette activité annonce déjà une troisième édition pour 2011 ! En attendant, toute personne souhaitant pratiquer la marche nordique est invitée à rejoindre un club de la Fédération Française d’Athlétisme !

Plus d’informations sur www.marche-nordique.org